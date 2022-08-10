В Дальневосточном государственном медицинском университете подвели итоги зачисления на предстоящий учебный год. Более 70% от общего числа зачислившихся поступили на бюджетной основе по целевому направлению. Всего с 1 сентября по программе высшего образования начнут учиться 499 студентов.

В этом году отмечен рекордный конкурс по направлениям лечебное дело, стоматология и медицинская биохимия.

— С начала приема заявлений на поступление по данным специальностям конкурс достигал 120 человек на место. Также в пятерку лидеров вошли специальности: клиническая психология, педиатрия и фармация. Мы выполняем главную задачу губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева — в ближайшие 2-3 года устранить кадровый дефицит в районах Хабаровского края и регионе в целом, — рассказал ректор Дальневосточного государственного медицинского университета Константин Жмеренецкий.

В вузе проходной бал разнится в зависимости от специальности, на стоматологию составляет 268, на лечебное дело — 196. Чтобы гарантированно поступить на бюджет, необходимо набрать не менее 60 баллов по ЕГЭ в каждой дисциплине.

— Интересна и мотивация при поступлении — ребята хотят помогать больным, разобраться в болезни, найти эффективное лекарство, есть и личные истории. Не прошла незаметно и пандемия коронавирусной инфекции, во время которой возрос престиж профессии врача. Самое главное, что есть желание помогать другим, это чувство каждый сможет реализовать в поликлиниках или больницах края, — добавил Константин Жмеренецкий.

Количество бюджетных мест в Дальневосточном государственном медицинском университете за последние несколько лет планомерно увеличивается. В 2021 году было 440 мест, в 2022 – 454, в следующем планируется 460.

Отметим, что в 2022 году состоялся выпуск 331 человека, трудоустроено треть выпускников. Более сотни начинающих специалиста подали заявления на поступление в ординатуру, после зачисления они будут трудоустроены в лечебные учреждения Хабаровского края. В ДВГМУ обучают 59 специальностям, для ведения образовательной деятельности в оперативном пользовании университета имеется три учебных корпуса, стоматологическая поликлиника «Уни-Стом», консультативно-диагностическая поликлиника. Клиническими базами университета являются 58 медицинских организаций Хабаровска и Хабаровского края.