Дальневосточный молодёжный форум «Амур» пройдёт в Хабаровском крае. В центре для активной молодёжи «Шарголь» с 10 сентября по 4 октября состоятся три различные тематические смены.

Открывает форум «Амур» окружная смена «Дальневосточное здоровье», которая будет направлена на популяризацию и развитие проектов в сферах ценностей здорового образа жизни, физической активности, отказу от вредных привычек. Во время смены участники смогут представить, доработать и протестировать свои проекты, получить актуальные и современные знания в области проектного управления, маркетинга, пиара и передовых технологий в области здоровьесберегающих технологий.

Кроме того, важной составляющей форума «Амур» является наличие грантового конкурса на каждой из смен. Участники смогут представить свои проекты на форуме и попытаться выиграть грант на их реализацию. На смене «Дальневосточное здоровье» представить проекты можно на следующие темы: #МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества; #защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде; #будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ».

Главным единым итоговом продуктом смены, который в процессе всех образовательных дней создадут все участники, станет франшиза «Фестиваль здоровья и спорта», доступный для тиражирования в каждом регионе.

— В настоящее время здоровый образ жизни находится в приоритете у государства и является достаточно популярным направлением. И наша задача, как форума «Амур» и как смены «Дальневосточное здоровье», отдать нашим участникам максимальное количество инструментов для создания и продвижения проектов в сфере здорового образа жизни и физической активности, здоровьесбережения. Наша задача показать лучшие практики – дальневосточные и российские для того, чтобы участники вовлекали жителей Хабаровского края и Дальнего Востока, создавали и тиражировали свои проекты, создавали сообщества и делали наше общество и здоровее, и активнее, — рассказал Александр Руденко, программный руководитель окружной профильной смены «Дальневосточное здоровье»