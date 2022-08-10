Город нуждается в объекте – на действующих кладбищах заканчивается место для захоронений. На Центральном кладбище их вовсе нет, на Матвеевском хватит максимум на полтора года.
«Мы долго искали земельный участок. Спасибо Правительству Хабаровского края, которое посодействовало в решении вопроса. Землю, которую можно использовать под захоронения, они передали для нужд города Хабаровска. Она находится в селе Матвеевка», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«Всего предусмотрено 7 этапов строительства. В настоящий момент заключен контракт на первые два. Первый этап – это мусульманское кладбище, проезд 1,5 километра, автостоянка на 27 мест», — разъяснил Михаил Бородай, и.о. директора МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту».
Во время проверки подрядчик сообщил мэру о сложностях работ в связи с непростым рельефом. Строителям необходимо проложить дорогу к новому кладбищенскому комплексу – примерно 500 метров.
«На участке, ведущем к кладбищенскому комплексу, нужно уложить железобетонные плиты. Их на сегодняшний день дефицит. По ним будет проезжать крупная строительная техника. Я дал указание подрядной организации заключить как можно больше договоров с заводами, которые выпускают железобетонные паги», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Эта запись была опубликована 10.08.2022в 15:22. В рубриках: Общество.
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