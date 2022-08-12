Мэр Хабаровска осмотрел, как идут работы по возведению нового жилищного комплекса «Вершины», в котором построят 500 тысяч квадратных метров жилья. Он находится в микрорайоне Ореховая сопка. В целом, под комплексную застройку попадут 69 гектаров территории. Такой объём застройщик взялся освоить в течение семи лет. Первый квартальный модуль сдадут в эксплуатацию в следующем году. В него входят 48 тысяч квадратных метров жилья, это порядка 900 квартир.

«Губернатором Хабаровского края нам поставлена задача 1 миллион квадратных метров. Её мы должны выполнить. Сегодня мы смотрим работу на объекте ЖК «Вершины». В этом микрорайоне город проложил коммуникации. Предоставил водоснабжение и водоотведение. Также будет проложена теплотрасса. В этом году начнём строить дорогу, в следующем – сдадим в эксплуатацию. Ваша задача — строить быстро и качественно современные дома», — обратился к застройщику мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«За семь лет здесь будет построено порядка 80 домов — это 14 квартальных модулей. Также в микрорайоне предусмотрено строительство 4 детских садов на 325 мест каждый, поликлиники и школы на 2100 учащихся. Социальные объекты будут возведены на средства города и края», — сообщил Алексей Матвеев, исполнительный директор группы компаний «Перспектива».

Для того, чтобы повысить темпы строительства района и ни от кого не зависеть , неподалёку от объекта застройщик возводит домостроительный комбинат.

«Его мы планируем ввести в эксплуатацию весной следующего года. В ближайшие 7-8 лет он будет снабжать материалами стройплощадки в ЖК «Вершины», в дальнейшем направит мощности на нужды города и края. Производство материалов позволит строить объекты как жилого назначения, так и социального. В том числе детские сады, больницы и так далее», — прокомментировал Алексей Матвеев, исполнительный директор группы компаний «Перспектива».

Мэр Хабаровска в свою очередь отметил огромную важность таких объектов для города.

«Сегодня строительная отрасль в городе на подъёме. В 2022 году мы планируем сдать в эксплуатацию порядка 245 тысяч квадратных метров жилья. Это больше чем в прошлом. Строительному комплексу, департаменту архитектуры и строительства поставлена задача довести сдачу жилых площадей до 400 тысяч квадратов в год», — подчеркнул мэр Хабаровска.