Впервые после двадцатилетнего перерыва дорожную разметку в Хабаровске наносят горячим пластиком. Эту технологию начинали осваивать ещё в 90-х годах прошлого века. Теперь специалисты центра организации дорожного движения вернулись благодаря новой универсальной машине, которую приобрела администрация города. Разделительные полосы, которые раньше наносили только краской, укладывают ещё и практичным термопластиком.

Инновационный материал самым настоящим образом варится и подаётся на асфальт с помощью новой модульной машины «Контур 400». На улицах Хабаровска она работает первый год.

«В ней электроника, пневматика, пульт управления, выбирается программа, ширина полосы», — рассказал машинист Андрей Хлыстов.

Времени на укладку горячего пластика у рабочих уходит столько же, сколько на покраску, но сохнет такая разметка быстрее. Разделительные линии получаются чёткими и прочными — это сильно влияет на безопасность автомобилистов и пешеходов. Толщина разметки — от 3 миллиметров, сверху горячего пластика подаются светоотражающие стеклошарики. Водители видят и чувствуют такую линию даже ночью.

Гарантийный срок на термопластик в два раза больше, чем на краску — 6 месяцев. Сейчас эту технологию используют преимущественно на обновлённых трассах, вне зависимости от удалённости от центра.

«На улице Слободской мы сейчас закончили, примерно, 207 квадратов термопластика было уложено. Данная машина улицу Слободскую укладывала три с половиной дня, то есть это достаточно быстро. Быстринская планируется два дня — 11 и 12 августа. Это обусловлено ограниченным баком данного модульного аппарата. В него входит всего 300 килограмм термопластика, каждая заправка готовится не менее четырёх часов», — сообщил заместитель начальника МУП «Научный производственный центр организации дорожного движения администрации Хабаровска» Павел Ким.

Если горячий пластик покажет себя хорошо, в следующем году центр обеспечения дорожного движения закупит для нанесения такой разметки ещё несколько машин.