13 августа на краевой сельскохозяйственной ярмарке выходного дня на площадке у арены «Ерофей» пройдёт праздник Медового спаса.

Помимо продукции от местных производителей посетителей ждут розыгрыш подарков, творческие выступления, аниматоры и раздача сувениров.

— Медовый спас — ежегодное мероприятие. В этом году мы запускаем новую традицию: с 13 августа и каждую субботу до начала октября мы будем разыгрывать набор свежих продуктов от наших фермеров. На празднике аниматоры раздадут более 100 креманок с мёдом, настроения добавит коллектив студии народной песни «Елань». Ждём гостей с 10.00, — отметил руководитель регионального Центра инжиниринга АНО КСФ Константин Могильный.

Краевая ярмарка с 2020 традиционно проходит каждые выходные с мая по октябрь. Жители и гости Хабаровска могут приобрести свежую продукцию краевых хозяйств из Хабаровского, Вяземского, Бикинского и имени Лазо районов.

В этом году организовано около 60 торговых мест, на которых можно приобрести местные овощи, ягоды, мёд, мясные и рыбные деликатесы, а с недавнего времени и арбузы.

Как отметили в краевом минсельхозе, все товары перед реализацией проходят контроль на месте, чтобы покупатели были уверены в их качестве. Ярмарка традиционно пользуется популярностью среди: только за последний месяц реализовано около пятидесяти тонн продукции на общую сумму свыше 10,5 млн рублей.

Всего на территории края работают 90 ярмарок на 2 450 торговых мест.