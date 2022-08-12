13 августа на краевой сельскохозяйственной ярмарке выходного дня на площадке у арены «Ерофей» пройдёт праздник Медового спаса.
Помимо продукции от местных производителей посетителей ждут розыгрыш подарков, творческие выступления, аниматоры и раздача сувениров.
— Медовый спас — ежегодное мероприятие. В этом году мы запускаем новую традицию: с 13 августа и каждую субботу до начала октября мы будем разыгрывать набор свежих продуктов от наших фермеров. На празднике аниматоры раздадут более 100 креманок с мёдом, настроения добавит коллектив студии народной песни «Елань». Ждём гостей с 10.00, — отметил руководитель регионального Центра инжиниринга АНО КСФ Константин Могильный.
Краевая ярмарка с 2020 традиционно проходит каждые выходные с мая по октябрь. Жители и гости Хабаровска могут приобрести свежую продукцию краевых хозяйств из Хабаровского, Вяземского, Бикинского и имени Лазо районов.
В этом году организовано около 60 торговых мест, на которых можно приобрести местные овощи, ягоды, мёд, мясные и рыбные деликатесы, а с недавнего времени и арбузы.
Как отметили в краевом минсельхозе, все товары перед реализацией проходят контроль на месте, чтобы покупатели были уверены в их качестве. Ярмарка традиционно пользуется популярностью среди: только за последний месяц реализовано около пятидесяти тонн продукции на общую сумму свыше 10,5 млн рублей.
Всего на территории края работают 90 ярмарок на 2 450 торговых мест.
Эта запись была опубликована 12.08.2022в 16:26. В рубриках: Общество.
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