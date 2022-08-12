В министерстве жилищно-коммунального хозяйства края подвели предварительные итоги по благоустройству общественных территорий. В 53 районах с весны этого года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начались работы на 91 общественной территории, 37 из них уже сданы заказчику.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» скверы и площади, детские площадки и пешеходные аллеи, спортивные комплексы с тренажерами добавили комфорта жителям многих населенных пунктов Хабаровского края. В некоторых из них появляются разносторонние точки притяжения. Например, в рабочем поселке Ванино — «Сказочная аллея» и «Аллея студентов», в поселке Дормидонтовка — зона торговли, в селе Бичевая — сквер семьи, любви и верности, в городе Вяземский — скейт-парк для молодежи и т.д.

— Этот федеральный проект дает нам возможность сделать жизнь в крае лучше. Торжественное открытие каждой территории становится праздником для жителей. На особом контроле министерства гарантийное и послегарантийное обслуживание объектов благоустройства. Если территория выбрана гражданами, востребована ими для досуга и торжественных мероприятий, значит, больше внимания будет уделяться и бережному отношению. Мы призываем граждан активно участвовать не только в выборе общественных пространств, но и проводить в них субботники, акции по озеленению, поддерживать чистоту и порядок, привлекать к этому детей и молодежь, — отметили в министерстве ЖКХ края.

В 2022 году обустраиваются территории, отобранные жителями на онлайн-голосовании в 2021 году. А с 15 апреля по 30 мая этого года проходило всероссийское голосование по проектам следующего года, по итогам которого также был составлен перечень из 81 территории для благоустройства в 2023 году. Обязательным условием принятия проекта является организация доступной среды.

Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуются по указу Президента РФ Владимира Путина. За 2019-2021 годы в регионе благоустроено около 400 территорий. Выбирают их жители края через голосование.