Стали известны имена молодых музыкантов, которые 21 августа выйдут на сцену фестиваля «Рок над Амуром 2022».

Заявки на участие подали 160 дальневосточных команд, поэтому было принято решение, что в этом году финалистов будет не трое, а четверо. Ими стали хабаровские коллективы BARLAMA и Battle Nuggets, группа hehehe из Владивостока и коллектив «Сезон Dождей» из Улан-Удэ.

Музыкантам предстоит разделить сцену с прославленными рокерами: «Чиж и Co», «КняZz», «Сурганова и Оркестр» и Starkillers, а также победителем прошлого года, группой «Двадцать».

По результатам выступлений финалистов будет определен обладатель главного приза — записи собственного мини-альбома (ЕР) при участии известного саунд-продюсера.

— Всех номинантов призываем обязательно подавать заявки на участие в следующем году. У многих коллективов есть потенциал выступить на сцене. Напомним, губернатор Михаил Дегтярев обозначил возможность показать себя дальневосточным рокерам как главную цель фестиваля. Уверены, в будущем «Рок над Амуром» станет не просто ежегодным праздником, а настоящей кузницей дальневосточных талантов, — сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.

Фестиваль «Рок над Амуром 2022» состоится 21 августа в 15:00 на площадке возле Арены «Ерофей». Вход на фестиваль бесплатный.

Особе внимание уделено комфорту посетителей: автомобильная парковка в районе магазина «Леруа Мерлен» будет работать до часа ночи, стоянка на 50 мест будет слева от точки проведения. Однако организаторы просят зрителей по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы не перегружать трафик в районе Арены. Также стоит отметить, что доступ к площадке со стороны Амура будет огорожен.

Для безопасности на фестивале будут дежурить кареты скорой помощи и машины пожарной службы.