Грандиозный Фестиваль воздушных змеев пройдет в Хабаровске. Это масштабное событие – одно из мероприятий культурной программы Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток», который состоится 21-24 сентября. Как отметили в министерстве туризма края, к подготовке этой программы организаторы подошли очень творчески, максимально насытив ее разноплановыми событиями.

– Наша задача сделать так, чтобы Всероссийский туристический форум был и полезной деловой площадкой для отрасли, и праздником для гостей и жителей края. 22 сентября на Комсомольской площади пройдет гала-концерт Фестиваля приключенческого туризма. Специальный гость вечера – группа «Банд’Эрос». Компанию звездным гостям составят музыкальные коллективы Дальнего Востока. Вход свободный, – отметила министр туризма края Екатерина Пунтус.

23 и 24 сентября центром притяжения жителей и гостей региона станет набережная им. Г.И. Невельского, где пройдет Фестиваль воздушных змеев. По словам Екатерины Пунтус, планируется задействовать максимум пространства на участке от Речного вокзала и до Утеса.

– Мы готовимся удивить всех, кто придет на наш праздник. Главным героем фестиваля станет исполинский 50-метровый кит. Если сравнивать, то почти как 15-этажное здание. Конечно, кит будет не один, вместе с ним запустим и змеев поменьше. Жители смогут запустить и своих воздухоплавателей, ведь на нашей фестивальной улице будут работать мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, а еще организуют различные фотозоны, танцевальную площадку с зажигательными треками от приглашенного ди-джея, фуд-корты. Жители края смогут подробно узнать об услугах туроператоров, а также оценить туристический потенциал районов, – рассказала министр.

Она также напомнила, что регистрация на Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток» продолжается. Оставить заявку можно на официальном сайте мероприятия. На сегодняшний день свое участие подтвердили более 160 человек.