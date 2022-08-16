На территории региона продолжается реализация губернаторского проекта «Доступный спорт». Соревнования по отдельным видам спорта, тренировки и мастер-классы организованы в столице региона, Комсомольске-на-Амуре, а также в 14 районах Хабаровского края. Так, в эту пятницу 19 августа в 12.00 в поселке Дуки Солнечного муниципального района пройдет физкультурная акция «Мы за спорт». К участию в эстафете приглашаются спортсмены от 10 до 14 лет. Предварительная регистрация не требуется.

Настоящие «футбольные выходные» запланированы в Амурске. 20 августа в 10.00 пройдут матчи по панна-футболу. Это разновидность уличного футбола, в которой принимают участие два игрока, а главная цель не только забить как можно больше голов, но и прокинуть мяч между ног соперника. Также, 21 августа в 10.00 состоится турнир по стрит-футболу. Подробную информацию можно получить по номеру телефона 8 924 916 90 00.

В эту субботу, 20 августа в селе Троицкое Нанайского района победителей и призеров определят на соревнованиях по пляжному волейболу. Участниками игр могут стать все желающие от 11 до 40 лет. Начало встреч в 10.00.

Кроме того, в этот же день в Николаевске-на-Амуре пройдут состязания по национальным видам спорта народов Приамурья. В программе стартов – тройной прыжок на одной ноге, перетягивание каната, игра «Чакпан», метание снаряда, прыжок в длину с шестом, а также кросс на 500 и 1000 метров. Начало в 12.00.

20 августа в 19.30 на главной сцене стадиона имени Ленина в Хабаровске пройдет тренировка по зумбе. Это танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Традиционные для фитнеса комплексы упражнений чередуются с самыми простыми элементами популярных танцев: сальсы, кумбии и регеттона. Подробнее о тренировке можно узнать в телеграм-канале народного движения «Хабаровский край. Za здоровье».