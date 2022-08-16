Еще один филиал «Клиники памяти» открылся в Хабаровском крае. Отделение, где жители смогут пройти специальный курс по улучшению памяти, будет работать на базе городской психиатрической больницы Комсомольска-на-Амуре. Программа рассчитана на 6 недель, заниматься с пациентами будет клинический психиатр. Это будет уже третье отделение, принимающее пациентов в регионе.

— Первые пациенты для курса у нас отобраны. Перед занятиями с ними проводилась психодиагностика. В нее входило общение, тестирование на память, мышление, а также уровень депрессии и тревожности. В 25% случаев были выявлены средние и тяжелые когнитивные нарушения, людям рекомендовано сначала работать с профильными специалистами. В итоге набрали группу из 10 человек. Занятия будут проходить 3 раза в неделю и состоять из 3 блоков: психические тренинги, когнитивные тренировки по развитию памяти, воображения, будет и арт-терапия. Самому взрослому участнику курса 74 года, — рассказала клинический психиатр Психиатрической больницы города Комсомольска-на-Амуре Юлиана Герасимова.

Перед занятиями специалисты из психиатрической больницы города Юности прошли обучение у коллег из Хабаровска, где такая клиника заработала раньше. Первое подобное отделение в регионе появилось в феврале 2021 года. Хабаровский край по этому направлению стал пилотным регионом в ДФО, сейчас в Хабаровске функционирует уже 2 отделения Клиники памяти.

— За эти полтора года реабилитацию у нас прошли более 120 человек. «Клиника памяти» помогает пациентам с когнитивным снижением социализироваться в обществе и улучшает качество жизни пациентов в целом. Показательно, что проблемы с памятью возникают не только у пожилых, но у средневозрастного населения, а также у молодых людей тоже. Теперь этой «скрытой» проблемой занимаются профессионально, — рассказал главный врач Краевой психиатрической больницы имени Галанта в Хабаровске Артем Насатюк.

До конца года 30 жителей Комсомольска-на-Амуре пройдут когнитивную реабилитацию в «Клинике памяти». Стать участником курса в будущем или узнать подробности об обучении можно по телефону: +7-914-416-03-11.