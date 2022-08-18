Хабаровских дачников, у которых участки расположена на левом берегу Амура, спасатели просят заранее позаботиться об урожае и имуществе. По последнему прогнозу Хабаровского гидрометцентра, с 22 по 25 августа уровень воды у города вырастет до отметок 4,5 – 5 метров. При таких цифрах на левобережье начнется подтопление дач, что происходит почти каждый год. Поэтому людям лучше заранее убрать свой урожай и вывезти наиболее ценные вещи или как минимум поднять их на чердаки крыш.

— Пока отметок выше 5 метров мы не ожидаем. Уровень неблагоприятных явлений начинается как раз с 4,5 метров, а опасных — с 6 метров. Но подтопление дач — тоже очень негативный сценарий, от которого страдает имущество и запасы, которые люди делают на целый год. Поэтому пока еще есть время просим всех дачников левобережья позаботиться о сохранности своих дач, — пояснили ситуацию в комитете правительства края по гражданской защите.

Специалисты отметили, что останавливать движение теплоходов у города при таких отметках не планируется. Поэтому дачники могут воспользоваться регулярными рейсами, чтобы вывезти все необходимое. Сотрудники ГУ МЧС России по региону сейчас активно предупреждают население. Памятки и листовки раздаются в том числе и на левом берегу, где стоят дачи. СМИ тоже информируют о неблагоприятной обстановке.

Если говорить в целом, то ситуация с паводками в Хабаровском крае остается контролируемой. Серьезных подтоплений, как это бывало в прежние годы, не ждут. При уровне 4,5-5 метров риски подтоплений возникают на левом берегу Хабаровска, а также в отдельных поселениях Хабаровского района. Так, уже сейчас есть локальное подтопление дорог в селе Елабуга

При достижении Амуром отметки в 4,5 метра всю региональную подсистему по предупреждению и ликвидации ЧС переведут в режим повышенной готовности. Сейчас она насчитывает 5,5 тысячи человек, 1,6 тысячи единиц техники, в том числе более 200 плавсредств.

Напомним, что всего Хабаровском крае подтоплению подвержены 110 населенных пунктов.

Уровень Амура у Хабаровска на 18 августа повысился до 411 см. В ближайшие сутки ожидается подъем воды еще на 10-15 см.