Постановлением правительства Хабаровского края расчетный срок возврата заимствованных средств у «Фонда капремонта» увеличен до 30 лет. Благодаря этому у жильцов появилась возможность провести ремонт в доме без повышения минимального взноса или с незначительным ростом. Кроме того, увеличится количество отремонтированных МКД.

Как уточнили в министерстве ЖКХ Хабаровского края, в Программу капитального ремонта внесены 7782 дома. В ней отражены виды работ и плановые периоды их выполнения. Решение о ремонте общего имущества МКД принимается на основании голосов собственников помещений в доме. Оно имеет юридическую силу и обязательно для исполнения. Если нет решения, то не будет и ремонта.

— Не все дома имеют накопления, достаточные для ремонта. На этот случай в регионе предусмотрена система заимствования, когда недостающая на ремонт сумма берется Фондом капремонта из так называемого «общего котла», а потом возвращается в установленный для конкретного дома срок, путем уплаты ежемесячных взносов по квитанциям. Чтобы воспользоваться средствами из «общего котла» дом-заемщик должен выполнить обязательное условия — обеспечить возврат этих средств в срок. Если при расчетах выяснится, что дом не сможет вернуть заём вовремя, то собственникам предлагается увеличить размер взноса до предела, который обеспечит своевременный возврат предоставленных на ремонт средств, — пояснили в минжкх края.

До недавнего времени максимальный срок возврата заимствованных средств был 20 лет. С целью недопущения значительного роста коммунальных платежей у населения расчетный срок увеличен до 30 лет.

Стоит отметить, что у собственников МКД, которые формируют фонд капремонта на специальном счете, нет возможности заимствовать средства. При планировании капитального ремонта и решении вопросов по его финансированию им необходимо рассчитывать на собственные средства. Особенно важно принять решение с заменой лифтового оборудования на общем собрании дома. Это один из дорогостоящих видов работ. Все лифты, не соответствующие требованиям безопасности по Техническому регламенту Таможенного Союза будут остановлены в феврале 2025 года.

Всего в 1435 многоквартирных домах региона насчитывается 4549 лифтов. У 1549 (500 МКД) истекает срок эксплуатации до 2025 года. 434 лифтов (121 МКД) находится на специальных счетах.