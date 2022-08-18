Мероприятие пройдет 21 августа с 15:00 до 23:00 на парковке спортивного комплекса «Арена «Ерофей».

Как рассказали в городском управлении транспорта, в этот день автобусы маршрутов №№ 34, 71, 73, 83, 83П будут двигаться по расписанию буднего дня.

По окончании фестиваля работа муниципальных маршрутов будет продлена до 24:30 по отдельным направлениям:

— от Комсомольской площади — маршрута № 14-1, троллейбусного маршрута № 1;

— от остановочного пункта «Улица Флегонтова» в направлении центра города — маршрутов №№ 71, 83, 34;

— от остановочного пункта «Улица Флегонтова» в направлении Красной речки — маршрутов №№ 71, 73;

— от остановочного пункта «Улица Флегонтова» в направлении улицы Краснореченской — маршрута № 83П;

— от остановочного пункта «Парк им. Гагарина» — маршрутов №№ 25, 33, трамвайного маршрута № 1;

— от остановочного пункта «Гостиница «Амур» — маршрутов №№ 8, 56.

Рейсы будут выполняться по мере наполнения салонов транспортных средств.

Информацию о наличии транспортных средств на маршрутах и о выполнении дополнительных рейсов можно будет уточнить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45-00-56.