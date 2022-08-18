Губернатор Михаил Дегтярев торжественно открыл площадь имени Блюхера в краевой столице после ее масштабного обновления. Церемония состоялась при участии представителей инвестора проекта – компании «ПИК».

Реконструкция общественной территории в центральной части Хабаровска стартовала в прошлом году. Сегодня это современное пространство, основанное на архитектурных и ландшафтных особенностях региона: многоуровневый рельеф, повторяющий холмы и реки, использование сразу двух видом кирпича – серого и красного.

— Одна из ключевых задач краевого правительства – создавать для наших граждан не только комфортные условия для проживания, но и благоустроенные общественные пространства, где они смогут качественно проводить досуг. После обновления площадь имени Блюхера стала именно таким местом. Это не просто детская площадка, а гармоничная зеленая зона отдыха, где будет интересно хабаровчанам всех возрастов. Проект – уникальный, для Хабаровска новый, с использованием современнейших материалов и технологий. Некоторые из них применялись в крае впервые, — пояснил Михаил Дегтярев.

Также глава региона отметил, что впервые к процессу развития городской среды подключилась федеральная компания, которая за счет собственных средств выполнила проект «под ключ» — от проектирования до строительства.

ПИК провел масштабные работы на территории площадью более 10 тысяч кв. м. Теперь здесь установлены две спортивные площадки из натуральных материалов, обустроен искусственный ручей с игровыми элементами, зоны отдыха, ухоженные газоны и большое количество зеленых насаждений.

По словам представителя инвестора, краевая столица – третий город присутствия ПИК на Дальнем Востоке. Но в отличие от других регионов, стартовала работа не с жилого проекта, а с создания нового общественного пространства.

— Реконструкция площади имени Блюхера – важный шаг на пути к созданию принципиально нового качества жизни в Хабаровске. И делаем мы его при всесторонней поддержке правительства Хабаровского края. Мы уверены, что проактивная позиция местного руководства, опыт и экспертиза ПИК и дальше будут способствовать развитию региона, — прокомментировал первый заместитель генерального директора группы компаний «ПИК» Иван Поландов.