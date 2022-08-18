В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края подвели первые итоги работы международного грузопассажирского пункта пропуска Покровка. За месяц через погранпереход проследовало порядка 300 тонн грузов, было оформлено на выезд в КНР 31 грузовое транспортное средство.

Напомним, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции сообщение «Покровка – Жаохэ» было блокировано с марта 2020 года. В связи с введенными санкциями и изменением логистических цепочек, губернатор края Михаил Дегтярев дал поручение возобновить работу погранперехода.

Во исполнение поручения главы региона, региональным минтрансом были проведены совместные мероприятия с ФГКУ Росгранстрой, Минтрансом РФ, таможенными и пограничными органами. В апреле текущего года готовность пункта пропуска проверила глава краевого минтранса Ирина Горбачева.

Возобновить работу Покровки планировалось в мае, однако подтверждение на обмен грузами из сопредельного государства не поступало – властями провинции Хэйлунцзян вводились дополнительные антиковидные меры, устанавливалось противоэпидемическое оборудование.

Сообщение открылось 18 июля. При этом были изменены меры противоэпидемического контроля. Так, члены экипажа китайского парома не сходят на российский берег, находятся в защитных костюмах, очках и масках. Проверка документов производится бесконтактно, без передачи из рук в руки. Сотрудниками Роспотребнадзора на российской территории с помощью тепловизора измеряется температура тела у водителя грузовика, затем автомобиль с грузом подвергается санитарной обработке.

— Все службы смешанного пункта пропуска входят в допандемийный режим работы, постепенно наращивается грузопоток. Сейчас большую часть составляют импортные грузы – товары народного потребления из Китая, но уже есть и первые ласточки — в экспортном направлении отправлено порядка 20 тонн вольфрамовой руды, — прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Владимир Березовский. – Инфраструктура пункта пропуска позволяет отправлять и принимать всю номенклатуру грузов.

На сегодняшний день пропускная способность Покровки – 25 автомобилей в сутки. При увеличении планового грузопотока режим работы погранперехода будет пересмотрен в сторону увеличения.

— Так как одним из основных товарами для отправки в КНР были зерновые культуры, рост количества отправляемых грузов в экспортном направлении ожидается в период сбора урожая, в сентябре-октябре, — отметил начальник Бикинского таможенного поста Николай Найденов.

В связи с прогнозируемым увеличением нагрузки, продолжаются мероприятия по модернизация пункта пропуска.

— Проведен капитальный ремонт сети наружного освещения, установлено весоизмерительное оборудование, завершен ремонт сооружений досмотра грузовых автомобилей (досмотровых ям), благоустроена территория, нанесена дорожная разметка, установлен комплекс визуальной навигации для свободного ориентирования на местности, вскоре будут установлены шлагбаумы, проведен ремонт помещений государственных контрольных органов, работающих на погранпереходе, — прокомментировал начальник отдела по административной работе Хабаровского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Кирилл Панфилов.

Напомним, что по поручению главы региона в крае продолжается работа по проекту пункта пропуска на Большом Уссурийском острове. Планируется, что погранпереход будет грузопассажирским. Ключевую роль в развитии экономических связей сыграет и скоростная магистраль «Обход Хабаровска», которая свяжет сеть региональных дорог с дорожной сетью Китая. Близость КНР также позволит осуществлять параллельный импорт на территорию РФ ряда востребованных товаров.