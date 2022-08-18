В Хабаровском крае продолжается модернизация управленческих цепочек, влияющих на предоставление наиболее важных социальных услуг. Эту работу ведут в рамках проекта «Эффективный регион», который внедряет Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» совместно с центром инжиниринга АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АНО «АПИРИ»). В этот раз специалисты оптимизировали услугу медицинских осмотров для новорожденных. После анализа и корректировки маршрутизации время, которое родители будут затрачивать на посещение всех врачей, сократилось в два раза.

— Нами была выбрана жизненная ситуация из области медицины, наиболее беспокоящая родителей. Анализ показал, что стандартный медосмотр включает ожидание приема к врачу, отдельную запись к каждому специалисту, сбор документов при оформлении. Кроме того, в Хабаровске для прохождения медицинского осмотра была необходима запись в два корпуса, расположенных в разных локациях. В итоге общее время прохождения медосмотра составляло 10-11 дней, а на нахождение в медучреждении уходило до 5 часов, — пояснил Андрей Дымченко директор АНО «АПИРИ ХК»

Командой АНО «АПИРИ» совместно с Министерством здравоохранения Хабаровского края и Госкорпорацией «Росатом» была проведена оптимизация этой процедуры. Эксперты переформатировали сетку расписания, порядок выдачи маршрутных листов, скорректировали запись к врачам. Кроме того, центром инжиниринга была внедрена демонстрационная пилотная версия системы для навигации пациентов по территории КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1». Как результат — алгоритм прохождения профилактического осмотра детей первого года жизни, время пребывания малыша в поликлинике сократилось с 5 часов до полутора. А общее количество посещений врачей — с 4-х до 1 раза. Теперь время прохождения медосмотра занимает всего один день.

— То, что дети и родители стали меньше находится в поликлинике — самом по себе хорошо. Снижаются риски заболевания ребёнка, распространения болезней. Именно в детских поликлиниках формируется отношение человека к медицине в целом. Очень важно создать здесь такую атмосферу, чтобы маленькие пациенты не испытывали стресс при походе к врачу, а воспринимали поликлинику как место, где тебе обязательно помогут, — отметил заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Сейчас АНО «АПИРИ» и Министерство здравоохранения Хабаровского края работают по второму проекту в сфере медицины «Оптимизация процесса оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями». Такие проекты в будущем позволят довести все социальные услуги до высокого уровня.

Напомним, недавно специалисты проекта оптимизировали и одну из услуг социальной сферы. В регионе был внедрен проактивный механизм поддержки семей в случае потери кормильца. Командой проекта был выполнен аудит эффективности предоставления выплат в этой жизненной ситуации. В итоге – если ранее для назначения пенсии по потери кормильца и региональной доплаты до прожиточного минимума необходимо было пройти несколько этапов оформления, что занимало 53 рабочих дня. То после оптимизации всех процессов срок сократился в 2 раза — до 20 рабочих дней.