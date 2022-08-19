Тему «Девочки в бизнесе» обсудили молодые предприниматели Хабаровска с Юлией Телегиной — владелицей beauty-студии. Встреча состоялась в рамках проекта «Бизнес-DAY».

Юлия рассказала о том, как реализоваться девушкам в бизнесе, о монетизации бьюти-сферы и многом другом. У участников была возможность лично пообщаться со спикером, задать интересующие вопросы и обменяться контактами.

— Молодёжь проявляет большой интерес к мероприятиям проекта «Бизнес-DAY», каждый раз у нас аншлаги. Прекрасно, что молодёжь края активно вливается в предпринимательство и всё больше девушек преуспевают в этой сфере, в том числе и в нашем крае. Мы уверены, что скоро наш проект даст плоды и в регионе появятся новые интересные бизнес-проекты, — сообщила председатель комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края Стебнева Алина.

Напомним, что проект «Бизнес-DAY» реализуется Краевым центром молодёжных инициатив при поддержке Комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края. Проект представляет собой серию разноплановых мероприятий: образовательных, информационных, развлекательных; создание полезных ресурсов в печатном и электронном форматах; организация встреч с представителями органов государственной власти региона, ответственными за поддержку молодежного бизнеса. Бизнес-Day проходит в утреннем формате (завтрак) и вечернем (фейл-конференции, от английского to fail) — в более расслабленной обстановке, где приглашённый спикер рассказывает о своих ошибках в ведении бизнеса.