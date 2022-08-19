В Хабаровском крае единовременная денежная выплата (ЕДВ) в связи с рождением первого ребенка остается одной из самых высоких на Дальнем Востоке. Ее размер составляет 40890 рублей, а на ее предоставление из бюджета региона с начала этого года уже направлено 85 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты края.
В ведомстве уточнили, что ЕДВ по рождению ребенка выплачивается в двукратном размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в крае на день обращения за поддержкой. Деньги на нее заложены в региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей». ЕДВ предоставляют уже с 2019 года.
— Поддержка семей, где родился первый ребёнок, оказывается только дальневосточникам. Всего в краевой казне на предоставление этой выплаты заложено 168,5 млн рублей. Обратиться за выплатой жители Хабаровского края могут в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Подать заявление также можно через МФЦ либо портал Услуги27. Сделать это нужно в течение года после рождения малыша, — рассказали в министерстве.
За семь месяцев 2022 года единовременную выплату по рождению детей в крае уже получили 2192 семьи.
Также специалисты напомнили, что гражданам, у которых родился первый ребенок, положена не только ЕДВ, но и ежемесячная выплата, которая с 1 июня составляет 20445 рублей. Она выплачивается семьям, если размер среднедушевого дохода у них не превышает двухкратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. Этот показатель в 2022 году составляет 40456 рублей.
О всех мерах поддержки семей с детьми жители региона могут узнать в центрах соцподдержки по месту жительства.
Пресс-служба губернатора и правительства Х
Эта запись была опубликована 19.08.2022в 13:16. В рубриках: Общество.
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