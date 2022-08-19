Региональное отделение ВОРДИ (Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями) реализует проект «Край для всех». Он направлен на развитие толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья, воспитание гуманного и патриотичного общества, а также развитие социальной инклюзии.

Воплотить проект на территории региона удастся благодаря фонду Президента Российской Федерации по поддержке культурных инициатив.

— Наша медиакампания направлена на распространение и воспитание традиционных духовно-нравственных ценностей нашего народа. Среди них — милосердие, сострадание, взаимовыручка, уважение друг к другу. Главная задача — воспитать толерантное отношение общества в Хабаровском крае к детям с инвалидностью. Для этого будут созданы художественно-документальные ролики о восприятии мира людьми с врожденными ментальными и физическими отклонениями, а также документальный фильм о людях, которые помогают справиться с буллингом в отношении детей с инвалидностью. Медиапродукты будут распространены на телеканалах Хабаровского края, с помощью YouTube и социальных сетей, — отметили в региональном отделении ВОРДИ.

Первые трёхминутные ролики, созданные в рамках проекта, покажут миры людей с аутизмом, ДЦП, умственной отсталостью, нарушением слуха. В документальном фильме расскажут о причинах буллинга в отношении людей с ограниченными возможностями, покажут реакцию семей на происходящее с их детьми и продемонстрируют, как им помогает преодолеть проблемы хабаровский некоммерческий сектор, органы власти и другие неравнодушные люди.