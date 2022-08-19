Специалисты краевого минсельхоза совместно с комитетом по делам молодёжи, сельскохозяйственным фондом и центром молодежных инициатив организовали сбор арбузов на территории фермерского хозяйства Алексея Жидяева в селе Марусино.
Четыре тонны арбузов передали в дом ветеранов посёлка Переяславка, хабаровский детский дом №5 и пункты временного размещения вынужденных переселенцев.
— В сезон хозяйствам и фермерам необходимы рабочие руки. Радует, что наша неравнодушная молодежь готова помогать сельхозпредприятиям. Особенно важно, что арбузы, собранные волонтерами, пойдут на благие цели, в том числе — вынужденным переселенцам из ЛДНР. Для нас «своих не бросаем» – не просто слова, мы доказываем это на деле, – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия края Павел Сторожук.
СПРАВОЧНО
Арбузы выращивают в крае более 30 лет. Основные производители расположены в селе Марусино района имени Лазо. В текущем году ожидается урожай более 2,2 тыс. тонн арбузов. Среди сортов: «атаман», «леди», «талисман», «долби» и «трофи».
Также 27 августа в рамках краевой сельхозярмарки около Арены «Ерофей» пройдёт день арбузов. Посетителей ждёт особая программа и специальные акции.
Эта запись была опубликована 19.08.2022в 13:20. В рубриках: Общество.
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