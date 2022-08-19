В связи с проведением фестиваля «Рок над Амуром» 21 августа ярмарка выходного дня у арены «Ерофей» временно переместится на парковку у ТЦ «Подсолнух».

Как заявили в краевом минсельхозе, переезд никак не скажется на режиме работы и ассортименте. С 8:00 до 15:00 посетителей ждут свежие овощи, зелень, рассада, мясные и рыбные деликатесы, молоко, а также продукция местных пасечников.

Уже 27 августа ярмарка будет работать на традиционном месте. В этот день для всех гостей будет организован «День арбузов».

— В крае работают 90 сельскохозяйственных ярмарок на 2450 торговых мест, большая часть из них — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, имени Лазо и Солнечном районах, — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.