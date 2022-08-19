Филиал АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» ведет круглосуточный мониторинг состояния энергооборудования, попадающего в зону подтопления в Хабаровском крае.

На сегодняшний день в зоне подтопления находятся 97 опор воздушных линий электропередачи. Специалисты филиала наблюдают за их состоянием, при необходимости готовы вывести в ремонт. Контроль за состоянием уровня воды у энергообъектов ведется круглосуточно.

План по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования и предупреждению аварийных ситуаций при прохождении паводков выполнен в полном объеме. Сформированы ремонтные бригады, обеспеченные необходимым запасом средств, инструментов. Создан запас материалов, обеспечена оперативная связь с местными гидрометеорологическими службами, органами власти и управления. На данный момент все энергообъекты филиала работают в штатном режиме.

Специалисты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергооборудования. Запрещено приближаться к оборванным линиям электропередачи ближе, чем на восемь метров! При возникновении угрозы подтопления электроустановок либо обнаружении оборванных или провисших, упавших на землю проводов, а также повреждённых опор необходимо сообщать об этом на «горячую линию» АО «ДРСК» по телефону 8-800-1000-397.