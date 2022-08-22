После дождей, прошедших в регионе в конце прошлой недели, в Хабаровском крае ухудшилась паводковая обстановка. Спасатели зафиксировали частичное подтопление автодорог сразу в 6 населенных пунктах: в селах Елабуга, Красносельское в Хабаровском районе, Гайтер в Комсомольском районе, Верхняя Манома, Маяк и Троицкое в Нанайском районе. Там в воде оказались участки как внутрепоселковых, так и межпоселковых дорог.

— Сейчас уровень Амура на всем протяжении до города Юности продолжает повышаться. Прогноз по отметкам обновили – теперь к 25 августа ожидается 4,7-5 метров. При таких цифрах в районах, примыкающих к Амуру, могут начаться подтопления дач, придомовых территорий, участков автодорог. На левом берегу Амура у Хабаровска подтопления дач ожидается уже с понедельника, 22 августа, — рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Специалисты отметили, что ситуация с паводками постоянно находится на контроле у властей и спасателей. Хабаровчан, владеющих дачами на левобережье, заранее предупредили о повышении уровня реки, попросив вывезти урожай и ценные вещи. В целом же такая картина на Амуре повторяется каждый год, поэтому многие владельцы дач успели приготовиться к гидрологическим переменам.

Жителям напомнили, что при угрозе паводков важно следить за сообщениями СМИ и местных администраций. Обычно, если угроза растет, в поселениях начинается подомовой обход с целью предупредить о риске. На случаи ЧС лучше заранее приготовить документы и вещи первой необходимости, которые могут потребоваться для эвакуации. При угрозе жизни или здоровью нужно сообщать на единый номер оперативных служб «112».