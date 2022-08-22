Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с кредитованием в том или ином виде, будь то приобретение бытовой техники, автомобиля, а, возможно, и квартиры. Современную жизнь уже трудно представить без кредитования. С его помощью можно позволить себе нужную покупку, выходящую за рамки бюджета, без необходимости копить и откладывать. Так что вопрос не в том, брать или не брать, а сколько брать и как ответить на него поможет начальник кредитного департамента одного из крупнейших региональных банков России АО «Дальневосточный банк» Ольга Шевченко.

— Ольга Валерьевна, какие возможности получить заемные средства может предложить банк на сегодняшний день?

— Сегодня банки готовы предложить классический кредит на любые цели, кредит на покупку автомобиля, кредитные карты и овердрафт по дебетовым картам. Последним обычно могут воспользоваться клиенты на зарплатном проекте, и доступен он далеко не во всех банках.

— В чем особенности перечисленных вами продуктов?

— Для оформления потребительского кредита, как и кредитной карты, требуется одобрение платежеспособности клиента со стороны банка. На это влияет наличие у клиента других кредитов, поручителей, его официальные доходы и прочие факторы. При этом процентная ставка по потребительскому кредиту может быть достаточно низкой. В части автокредитов – скорее всего, понадобится залог приобретаемого автомобиля. Что же касается кредитных карт, то к их существенным преимуществам можно отнести наличие льготного периода уплаты процентов по кредиту. Фактически это срок, в который клиент не платит проценты за пользование кредитными средствами. Чем больше льготный период, тем привлекательнее карта. Например, в Дальневосточном банке мы предлагаем кредитную карту «120 дней» с увеличенным льготным периодом и небольшой суммой обязательного ежемесячного платежа. Отдельно стоит отметить овердрафт, который мы также предлагаем своим клиентам. Этот вид кредитования востребован у зарплатных клиентов банка. Ключевым преимуществом является отсутствие необходимости дополнительной подачи кредитной заявки в банк, достаточно написать в офисе заявление на подключение, и банк самостоятельно, на основании ежемесячных поступлений на карту, предложит клиенту лимит кредитных средств на зарплатной дебетовой карте. Погашение такого кредита так же происходит автоматически, при поступлении средств на карту, что очень удобно.

— Какой кредит все же стоит выбрать?

— Здесь сложно советовать, так как многое зависит от жизненной ситуации клиента. В любом случае, кредитная карта всегда является «запасным кошельком» на случай непредвиденных расходов, который, при грамотном использовании, позволит не переплачивать проценты. Кроме того, всегда можно оформить кредитную карту независимо от кредита, на всякий случай.

Специалисты Дальневосточного банка бесплатно проконсультируют по кредитным продуктам банка и помогут подобрать вариант кредитования, который подходит именно вам. Получить консультацию можно как в офисах банка, так и по телефону Единого контактного центра: 8-800-555-22-05 (звонок по России бесплатный). Также можно оформить заявку на кредит или кредитную карту прямо на сайте банка www.dvbank.ru.