Около 7 тысяч пассажиров воспользовались прямым авиасообщением «Хабаровск – Сочи» за месяц со дня открытия рейса. Напомним, что первый за долгое время беспосадочный рейс из краевого центра был совершен в направлении одного из самых востребованных курортов страны 18 июля. С черноморского побережья лайнер прибыл в краевой центр за день до этого. Прибывший из Сочи борт по сложившейся авиационной традиции «приветствовали» на летном поле две пожарные машины, сделав водяную арку почти 20 тоннами воды.

Первый рейс ушел в полет с загрузкой около 300 пассажиров. Средняя загрузка рейсов в обоих направлениях превысила 85%. В региональном минтрансе оценили маршрут как успешный и выразили готовность содействовать продолжению программы и в будущем году.

– В связи с большим спросом на поездки жителей нашего края на отдых в Краснодарский край министерство транспорта обратилось к авиационным компаниям с целью организации прямого сообщения «Хабаровск – Сочи». По прошествии месяца видно, что рейс востребован. Работа в этом направлении продолжается – прорабатывается вопрос о продлении рейсов на зимний период для того, чтобы дальневосточники смогли с удобством осуществлять поездки в западном направлении и во время горнолыжного сезона, — прокомментировал начальник управления организации перевозок регионального минтранса Александр Демидов.

Он также напомнил, что в настоящее время действует регулярное сообщение и с дальневосточными горнолыжными курортами. В этом сезоне на Сахалин и Камчатку были введены дополнительные рейсы. Льготные категории населения (до 23 лет и старше 65 лет) могут воспользоваться возможностью приобретения авиабилетов по субсидированному тарифу.

По мнению генерального директора АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрия Кондратчика, в сложившихся условиях интерес к внутреннему туризму существенно возрос.

– Возможность отдохнуть на черноморском побережье и в целом в туристических локациях по стране сейчас очень востребована у жителей края, что подтверждается загрузкой рейсов. Рассчитываем, что такая картина сохраниться и далее», — подчеркнул он.

Руководство перевозчика – авиакомпании «Ай Флай» – в связи с успешностью маршрута намерено рассмотреть возможность продления полетов в будущем году.

– Сейчас в авиакомпании формируется полетная программа на будущий год. Рассматривается ее расширение, в том числе и продление рейса «Хабаровск – Сочи» до конца октября месяца, — сообщил представитель перевозчика.

Рейсы из Хабаровска в Сочи выполняются по понедельникам (вылет в 6:40) и средам (вылет в 16:50), а в обратном направлении – по вторникам (вылет в 19:00) и воскресеньям (вылет в 10:30). Программа регулярных рейсов будет осуществляться до конца сентября.