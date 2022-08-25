Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности. Такая мера связана с необходимостью оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки.

Режим повышенной готовности распространяется на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Амурский, Комсомольский, Нанайский и Хабаровский районы.

По прогнозу Дальневосточного УГМС, 25-26 августа уровень Амура у Хабаровска составит около 500 см. Отметка неблагоприятного явления – 450 см. Опасной считается отметка в 600 см, именно при этих значениях начинаются подтопления низких мест города.

24 августа уровень реки у Хабаровска достиг 478 см, что на 28 см выше отметки неблагоприятных явлений. В ближайшие двое суток вода может подняться еще на 5-10 см. При этом дополнительных подъемов Амура у краевой столицы до конца августа не ожидается.

Как сообщили в краевом комитете по гражданской защите, в данный момент из-за подъемов воды в Амуре подтоплены дачные участки на островных территориях краевой столицы – островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. У Комсомольска-на-Амуре и ниже по течению реки подтоплений не прогнозируется.

— На островной части краевого центра дежурят спасатели, зоны возможного подтопления находятся на контроле регионального правительства и ГУ МЧС России по краю. Дачников левобережья просят по возможности вывезти урожай и имущество. Жителей и гостей тех районов, где складывается неблагоприятная паводковая обстановка, спасатели призывают соблюдать меры личной безопасности, — добавили в профильном комитете.

Во всем Хабаровском крае ситуация с паводками остается контролируемой. Организовано межведомственное взаимодействие, обстановка ежедневно уточняется с главами районов и населенных пунктов. Наибольшее количество земельных участков, которые затронул амурский паводок, находится в селе Корсаково-2. Однако, жилых домов среди них нет.

Всего для реагирования на возможные ЧС сформирована группировка сил и средств в количестве 5,5 тысячи человек, свыше 1,6 тысячи единиц техники, более 200 плавсредств. Профильным министерствам и ведомствам, главам муниципальных образований даны распоряжения по минимизации последствий паводка.

Напомним, что всего в Хабаровском крае около 70 поселений находятся в зоне повышенного риска по подтоплениям.