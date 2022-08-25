Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Хабаровского края и адвоката, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний).
По версии следствия, на досудебной стадии уголовного судопроизводства по другому уголовному делу обвиняемый и его адвокат указали одному из свидетелей на необходимость дачи заведомо ложных показаний по делу. Так, супруга одного из взяткодателей должна была пояснить, что денежные средства в размере 18 тыс. рублей были перечислены обвиняемому не в счет взятки, а якобы в счет оплаты за приобретение рыбной продукции. Поскольку ранее эти деньги были переведены на счет обвиняемого с ее карты, он и адвокат договорись осуществить их возврат в целях вознаграждения женщины.
При участии УФСБ России по Хабаровскому краю по уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий. Результаты расследования позволили предъявить мужчинам обвинение в совершении инкриминируемого преступления.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.
Эта запись была опубликована 25.08.2022в 11:17. В рубриках: Сводка.
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