Субсидия на оплату транспортных расходов становится все более востребованной среди экспортеров Хабаровского края. Такая мера поддержки позволяет предпринимателям экономить на транспортировке грузов по территории России. В год на эти цели компания-экспортер может получить до 500 тысяч рублей.

– Предприятиям зачастую не хватает собственных оборотных средств, чтобы покрывать все текущие расходы по экспортным отгрузкам, поэтому Центр поддержки экспорта берет существенную часть расходов на себя. Это не компенсация, не нужно подтверждать фактически понесенные затраты. Мы подключаемся сразу на этапе подготовки товара к отгрузке, и оплата производится напрямую перевозчику. Именно поэтому экспортеры края оценивают эту меру поддержки как очень эффективную, – рассказала директор Центра поддержки экспорта Анастасия Молокова.

С апреля текущего года в краевом экспортном Центре субсидию уже получили 7 предприятий, сэкономив тем самым 2,5 млн рублей собственных средств. Еще три компании завершают оформление экспортных контрактов.

Так, субсидией воспользовался хабаровский производитель пеллет. Сэкономленные средства были вложены в развитие – к запуску готовится второй завод.

– Господдержка позволила нам в значительной мере вырасти по производственным мощностям, потому что средства, которые пошли бы на транспортные расходы, мы смогли вложить в производство. Ведь спрос на пеллеты растет с каждым месяцем, и чем ближе к зиме, тем больше будет заявок. Сегодня мы производим 500-700 тонн в месяц, а будем производить 1500-2000, – рассказал директор по внешнеэкономической деятельности компании Иван Холодилин.

Основные объемы продукции компания отправляет в Республику Корея, но растет количество заявок и из других стран, в том числе из Европы. Поэтому предприятие планирует наращивать мощности – уже прорабатывает возможность открытия третьего производства, а в перспективе создать на территории Хабаровского края целую сеть таких заводов.

Отметим, что выйти на зарубежные рынки компания смогла благодаря сотрудничеству с Центром поддержки экспорта. Центр помог предприятию перевести сайт на четыре языка, разместиться на международных электронных площадках (Alibaba и Fordaq), а также получить сертификат международного образца на выпускаемую продукцию.