Находясь в рабочей поездке в Москве, глава региона встретился с помощником президента России Максимом Орешкиным. В фокусе внимания – мастер-план развития краевой столицы.
В ходе состоявшейся встречи губернатор провел Максиму Орешкину отдельную презентацию стратегии пространственного планирования города, отметив, что сегодня Хабаровск – самый крупный и прогрессивный город на Дальнем Востоке.
— У нашей команды, в которую включены эксперты госкорпорации ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка», готов кейс предложений. Мы сформировали его на основе результатов тщательного социального-экономического анализа. Мастер-план Хабаровска определит его развитие до 2030 года, — пояснил Михаил Дегтярев.
Напомним, что финальный вариант стратегически важного документа будет представлен на площадке Восточного экономического форума-2022. Здесь же планы пространственного развития своих городов презентуют и другие субъекты ДФО.
Эта запись была опубликована 26.08.2022в 16:00. В рубриках: Общество.
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