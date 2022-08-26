Находясь в рабочей поездке в Москве, глава региона встретился с помощником президента России Максимом Орешкиным. В фокусе внимания – мастер-план развития краевой столицы.

В ходе состоявшейся встречи губернатор провел Максиму Орешкину отдельную презентацию стратегии пространственного планирования города, отметив, что сегодня Хабаровск – самый крупный и прогрессивный город на Дальнем Востоке.

— У нашей команды, в которую включены эксперты госкорпорации ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка», готов кейс предложений. Мы сформировали его на основе результатов тщательного социального-экономического анализа. Мастер-план Хабаровска определит его развитие до 2030 года, — пояснил Михаил Дегтярев.

Напомним, что финальный вариант стратегически важного документа будет представлен на площадке Восточного экономического форума-2022. Здесь же планы пространственного развития своих городов презентуют и другие субъекты ДФО.