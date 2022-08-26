Школы краевой столицы будут использовать в учебном процессе разработанную в России операционную систему РЕД ОС. Соглашение об этом сегодня подписали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и генеральный директор РЕД СОФТ Максим Анисимов.

«Это историческое событие для Хабаровска. Мы переходим на российский продукт. Нам его предоставили на безвозмездной основе. Город сэкономил около 100 миллионов рублей. Правительство Российской Федерации сегодня работает над импортозамещением. Хабаровск в этом отношении делает большие шаги. Очень приятно, что софт отечественного производства будет работать в городе. Ведь российские IT-специалисты считаются лучшими в мире», — отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Город получит около 10 тысяч лицензий на операционную систему РЕД ОС. Отечественную разработку установят на компьютеры во всех общеобразовательных учреждениях Хабаровска.

«Информационные технологии занимают значимое место при выстраивании учебного процесса. Важно, чтобы они были удобными и безопасными как для преподавателей, так и для самих учеников, помогали постигать знания и развиваться. При разработке операционной системы РЕД ОС мы учитываем все потребности сферы образования, отслеживаем тенденции, наполняем экосистему требуемым программным обеспечением. Уверен, что школьники Хабаровска и их преподаватели с легкостью освоят новую операционную систему и будут использовать ее с комфортом. Благодарим администрацию города за сотрудничество. Надеемся внедрить нашу разработку и в другие сферы города и региона», – рассказал генеральный директор РЕД СОФТ Максим Анисимов.

Также спикер отметил, что РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций. Универсальная среда для использования прикладного программного обеспечения включает необходимый набор инструментов для выстраивания образовательного процесса. РЕД ОС совместима с системами управления учебным классом, средами программирования и разработки, различными приложениями для создания документов, фото- и видеоредакторами, тренажерами и др. Операционная система поддерживает работу с интерактивными досками и панелями. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«С разработчиками компании мы будем налаживать взаимодействие. Они подключатся к установке и внедрению софта в образовательных учреждениях, чтобы для каждого учителя процесс перехода на новое программное обеспечение прошёл гладко», — прокомментировала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска.