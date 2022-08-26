Решение было принято на заседании Правительственной комиссии от 29 июля 2022. Финансирование по федеральной программе направлено на обновление общественного транспорта в городах Дальнего Востока. Для Хабаровска предусмотрено 84,6 миллионов рублей на условиях софинансирования. Средства удалось получить благодаря содействию губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Напомним, ещё три троллейбуса в 2023 году прибудут в город по поручению мэра Хабаровска. Сумма финансирования из бюджета Хабаровска на приобретение нового электротранспорта — 87 миллионов рублей.