3 новых троллейбуса прибудут в Хабаровск в 2023 году благодаря федеральной программе «Общественный транспорт»
Дата | 26.08.2022 В рубриках: Общество
Решение было принято на заседании Правительственной комиссии от 29 июля 2022. Финансирование по федеральной программе направлено на обновление общественного транспорта в городах Дальнего Востока. Для Хабаровска предусмотрено 84,6 миллионов рублей на условиях софинансирования. Средства удалось получить благодаря содействию губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
Напомним, ещё три троллейбуса в 2023 году прибудут в город по поручению мэра Хабаровска. Сумма финансирования из бюджета Хабаровска на приобретение нового электротранспорта — 87 миллионов рублей.
Эта запись была опубликована 26.08.2022в 16:02. В рубриках: Общество.
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