Исполнение бюджета региона за январь-июль текущего года обсудили в рамках еженедельного заседания оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций, который возглавляет губернатор Михаил Дегтярев.

Как доложил министр финансов края Валентин Костюшин, по итогам семи месяцев 2022 года доходы консолидированного бюджета выразились в 102,6 млрд рублей, что на 17% выше показателей прошлого года. При этом налоговые и неналоговые поступления в региональную казну составили 78 млрд рублей, продемонстрировав существенный рост по сравнению с аналогичным периодом 2021-го – на 19%. В тройке лидеров среди отраслей – горнодобывающий комплекс, рыбное хозяйство, топливный сектор.

Для того чтобы и далее обеспечивать успешное исполнение бюджета при внешних санкционных ограничениях, необходимо придерживаться основных принципов. Важнейший из них, по мнению главы региона, наращивание собственных доходов и поступлений.

— Это главная задача всех без исключения. Здесь мы говорим о доверии, дисциплине, развитии. И, конечно, об инвестиционном климате: если бизнес будет готов вкладывать деньги в территорию, то у нас будут средства. Поэтому каждого предпринимателя – носить на руках! – заявил Михаил Дегтярев.

В достижении поставленной цели не менее значимая роль отводится службам и ведомствам, которым важно контролировать уплату курируемыми предприятиями текущих платежей в бюджет края.

— Данный процесс называется «отраслевой мобилизацией». Будучи в теме, зная, кто чем дышит, с какими сложностями сталкивается, упрощается понимание ситуации и повышается возможность оказывать на нее влияние. А значит налоги будут исправно поступать в бюджет. Поэтому каждого из присутствующих прошу быть предельно внимательным и ответственным, — нацелил в завершении участников совещания глава региона.