Во Владивостоке на набережной Дальневосточного федерального университета, где традиционно во время Восточного экономического форума проходит выставка «Улица Дальнего Востока», завершено строительство павильона Хабаровского края. Напомним, с этого года он стал стационарным. Для ВЭФ-2022 концепция павильона выполнена на тему «Технологическое лидерство».

– Уже полностью завершены возведение и отделка всей конструкции, доставлена необходимая мебель, стенды. Сейчас идут последние проверки мультимедийного оборудования. В целом павильон региона готов к выставке и форуму, который стартует уже 5 сентября, – рассказала заместитель министра экономического развития края – начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Валентина Филоненко.

По ее словам, площадь павильона составляет около 550 кв. метров. Все это пространство функционально разбито на три части – центральный модуль, сценическая площадка и уличная зона «Набережная Амура». В центральном модуле находится внутренняя выставочная экспозиция, которая включает несколько тематических зон. Они посвящены промышленному и инвестиционному потенциалам региона, туризму. Каждая из них отличается уникальными решениями и технологиями, которые используются для презентации региона.

Так, в центре павильона находится интерактивный стол, очертаниями повторяющий границы Хабаровского края на карте России. Эта зона демонтирует флагманские проекты развития региона – остров Большой Уссурийский, межвузовский кампус, Хехцир, Дальневосточный Художественный музей и другие.

– Инсталляция, посвященная промышленному потенциалу, показывает возможности авиа- и судостроения. С помощью интерактивного приложения можно познакомиться с продукцией предприятий ОСК и ОАК, увидеть модели судов и самолетов, которые выпускают заводы региона: корабли проектов 20380 и 22800, буксир-спасатель, краболов, самолеты СУ-35, СУ-57, суперджет и планирующийся к выпуску перспективный малый самолет «Байкал». Также в этой зоне представлен VR-стенд, с помощью которого гости павильона смогут осуществить виртуальную прогулку по салону и кабине самолета SSJ-100, – отметила Валентина Филоненко.

Основная экспозиция включает еще две зоны – «Туризм» и «Инвестиции». Это мультимедийные инсталляции, которые рассказывают об уникальных туристических достопримечательностях и прорывных проектах края.

Помимо центрального модуля, на основном подиуме также находится фотозона «Чемпионы». Это специальная конструкция с вращающимся основанием, которое создает эффект двигающихся фигур по технологии синематографики. Посетители могут сфотографироваться на фоне одного из трех изображений: хоккеиста с мячом, хоккеиста с шайбой или футболиста с мячом.

За основным подиумом расположена зона «Набережная Амура». Она выполнена в виде аллеи, концептуально представляющей проект обновления набережной в Хабаровске. Площадь этой экспозиции составляет около 100 кв. метров. Там посетители смогут прогуляться и отдохнуть, а также насладиться выступлениями творческих коллективов региона. Сценическая площадка для представления культурной программы находится как раз рядом с «набережной».