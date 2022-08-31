В Хабаровском крае еще одна компания оформила льготный заем в региональном Фонде развития промышленности. Господдержку получило лесоперерабатывающее предприятие в поселке Октябрьский Ванинского района. Средства, предоставленные на льготных условиях, в размере 19,6 млн рублей пойдут на приобретение сушильного комплекса. Это позволит начать производство новой для компании продукции – сухих пиломатериалов, и принять участие в проекте «Дом дальневосточника».

– Сейчас проектные мощности предприятия составляют около 60 тысяч куб. метров пиломатериалов в год. Мы реализуем инвестиционный проект по созданию новых перерабатывающих мощностей. За займом обратились с целью проведения очередного этапа модернизации производства. В частности, для приобретения сушильного комплекса. Это даст нам возможность выйти на производство продукции с более высокой добавочной стоимостью, а также принимать участие в таких региональных проектах, как «Дом дальневосточника», – прокомментировал коммерческий директор «Таунга-лес» Алексей Шапенков.

На данный момент в Фонде развития промышленности края рассматриваются еще 13 заявок от различных предприятий региона. Среди них компании, которые занимаются изготовлением металлоконструкций, машиностроением, работают в легкой промышленности.

– В линейке Фонда находится пять различных программ финансирования. И сейчас они как никогда привлекательны для предприятий, которым необходимо развитие и модернизация, в том числе в части импортозамещения, – отметил директор Фонда развития промышленности Хабаровского края Александр Шаповалов.

В зависимости от условий конкретной программы софинансирования Фонда предприятиям края доступны займы в размере от 5 до 100 млн рублей под льготную ставку от 1 до 5%.

Недавно Фонд развития промышленности края получил субсидию для выдачи займов на 2023 год в размере 116 млн рублей, что на 15% больше прошлогоднего финансирования. Это позволит увеличить количество предприятий, получающих поддержку в регионе.