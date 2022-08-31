В Хабаровском крае продолжается работа 17 пунктов проката технических средств реабилитации, которые находятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, районе им. Лазо, Вяземском, Амурском, Нанайском, Ванинском и других районах края. С начала года в пункты проката обратились 928 инвалидов, пожилых граждан и маломобильных групп населения, выдано 983 единицы технических средств реабилитации.

— Инвалиды имеют право бесплатно получить средства реабилитации, которые предоставляются Фондом социального страхования из средств федерального бюджета. В Хабаровском крае разработан дополнительный перечень из 22 видов средств реабилитации как для инвалидов, так и для пожилых граждан. На эти цели в рамках краевой программы «Доступная среда» в 2022 году предусмотрено 16 млн рублей. Чтобы оперативно обеспечить гражданина средствами реабилитации на период закупки, во всех районах края у нас организованы пункты прокаты, — отметила заместитель начальника управления по вопросам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста министерства социальной защиты Ирина Рощина.

Ассортимент представлен различными моделями кресел-колясок, костылей, опорных тростей, ходунков, стульев для ванны или душевой, специальных поручней, медицинских кроватей.

— Три месяца назад у моего отца случился инсульт, сейчас он с трудом может передвигаться. По индивидуальной программе реабилитации ему положены ходунки и инвалидное кресло. Мы написали заявление, встали в очередь и ждем закупку от Фонда социального страхования. В период ожидания обратились за средствами реабилитации в пункт проката. Это очень полезная услуга для семей, в которых ухаживают за родственниками, — поделилась мнением хабаровчанка Виктория Баева.

Пункт проката предназначен для временного обеспечения. Граждане с инвалидностью могут получить технические средства реабилитации на безвозмездной основе. Всю необходимую информацию можно получить в Центре социальной реабилитации инвалидов по телефону (4212) 54-03-04.

Средства реабилитации выдают сроком до 6 месяцев, обращаться можно в Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов или в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.