Рейтинг составило агентство RAEX, которое выбирает топ-10 учебных заведений в каждом субъекте страны. Основным критерием оценки послужило количество выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.
«Нам удается удерживать лидирующую позицию благодаря ученикам, которые хотят добиться успехов в изучении физики, математики и информатики. Поэтому среди наших выпускников так много тех, кто учится в престижных университетах», — сказала Виктория Полозова, директор Лицея инновационных технологий.
К слову, на втором и третьем местах, по данным крупнейшего в России рейтингового агентства RAEX, находятся Краевой центр образования и школа № 30.
В рейтинге 300 лучших учебных заведений страны Лицей инновационных технологий занимает 280-ю строчку по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы. Он признан вторым общеобразовательным учреждением Дальнего Востока после якутского Республиканского лицея-интерната.
Эта запись была опубликована 31.08.2022в 13:30. В рубриках: Общество.
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