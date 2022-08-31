Минстрой Хабаровского края заключил еще 20 договоров на долевое строительство жилья, которое после сдачи в эксплуатацию передадут детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Как сообщила заместитель министра строительства Хабаровского края по экономическим вопросам Наталья Ли, ведомство ведет системную работу в этом направлении.

— В июле этого года мы разместили 4 аукциона на участие в долевом строительстве 20 квартир в Хабаровске, по итогам которых в августе было заключено 4 контракта, со сроком передачи жилых помещений не позднее 1 декабря этого года. После того, как квартиры будут построены, их передадут собственникам из числа детей-сирот, — пояснила Наталья Ли.

Она добавила, что в этом году уже сдан в эксплуатацию жилой дом в селе Лермонтовка Бикинского района, построенный для данной категории граждан. Также для них возводят 30-квартирный дом в селе Хурба Комсомольского района. Ввод в эксплуатацию этого объекта ожидается в этом декабре.

Кроме того, благодаря решению губернатора Михаила Дегтярева проблемы с предоставлением жилья детям-сиротам решаются с помощью жилищных сертификатов. Действует договоренность с ведущими банками – сертификат можно использовать в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. Благоприятно повлияло на ситуацию и снижение минимального возраста (с 25 лет до 23), с которого дети-сироты могут претендовать на получение собственного жилья.

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, в 2021 году сертификаты получили 96 человек, с начала 2022 года – уже 252, еще 16 заявок находятся сейчас на рассмотрении в комиссии министерства ЖКХ края. До конца года планируется выдать 102 сертификата. В 2021 году на улучшение жилищных условий детей-сирот направили 243 млн рублей. В начале 2022 года планировалось выделить 521 млн рублей, но по инициативе главы края сумма возросла до 800 млн.

Напомним, что с 1 января 2021 года детям-сиротам предоставляются социальные выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории любого района края. По состоянию на конец августа 2022 года, обеспечены жилыми помещениями 252 человека: 175 получили социальную выплату, 77 воспользовались договорами найма специализированных жилых помещений.

Вопрос обеспечения этой категории граждан жильем находится на особом контроле как у губернатора Хабаровского края, так и у профильных министерств.