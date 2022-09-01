Одним из ключевых вопросов расширенного заседания правительства региона, прошедшего под председательством губернатора Михаила Дегтярева, стала презентация функционала и дизайна карты жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский».

Работа над проектом осуществляется в рамках реализации флагманского направления единой стратегии развития территории «Край комфортного проживания».

Глава региона подчеркнул: карта «Муравьев-Амурский» обладает не только уникальным дизайном. Самое главное – это комплекс социальных сервисов для жителей края.

В продолжение слов губернатора министр цифрового развития и связи регионального правительства Алексей Гусев рассказал о поэтапной реализации проекта. И прежде всего речь идет о создании единой цифровой платформы для подключения социальных сервисов. Благодаря чему карту жителя можно будет использовать как носитель электронной подписи, СНИЛС, банковскую, социальную, скидочную и транспортную карты. В будущем указанный перечень услуг будет расширяться.

Кроме того, предусмотрено создание интернет-портала и мобильного приложения с интеграцией с порталом «Госуслуги».

Что же касается внешнего вида пластикового носителя, то дизайн разрабатывался с привлечением специалистов профильных ведомств правительства региона и оператора платежной системы «МИР» — Национальной системы платежных карт. Окончательный вариант оформления был утвержден главой региона.

— Но, Алексей Александрович, карта – всего лишь кусочек пластика. Надо быть дружелюбнее и предусмотреть возможность, чтобы участниками проекта могли стать как сами получатели новых банковских карт, так и те, кто готов подключить к сервису свои действующие карточки. Важно, чтобы регистрация на сайте и в мобильном приложении была доступна для всех наших граждан. У людей должен быть выбор. Мы стартуем 1 декабря. К этому сроку данный вопрос должен быть решен! – поручил главе минцифры губернатор.

Напомним, пластиковые носители будут выпускаться на базе платежной системы «МИР». Соответствующее соглашение было подписано ПМЭФ-2022 Михаилом Дегтяревым и генеральным директором «Национальной системы платежных карт».