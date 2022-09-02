Организаторы Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» раскрыли некоторые подробности деловой части мероприятия. 22-го и 23 сентября пройдут круглые столы, сессии и дискуссии, а также пленарное заседание. 24-е станет «неформальным» днем форума – днем обмена опытом, рассказали в министерстве туризма края.

– Как мы и планировали, все площадки будут носить прикладной характер, с учетом запросов туротрасли. Например, сессия «Золотые правила успеха в MICE-туризме: как увеличить поток корпоративных клиентов на Дальний Восток». Это, по сути, дискуссия о том, как правильно организовывать деловые мероприятия: конференции, съезды, конгрессы или такие, как наш Всероссийский туристический, форумы. Сегодня MICE-туризм все чаще становится одним из наиболее эффективных способов повысить посещаемость в низкий сезон. Участники поделятся успешными кейсами и обсудят новые проекты в корпоративном туризме, – уточнила министр туризма края Екатерина Пунтус.

Она также рассказала, что партнером нескольких сессий станет проект «ProДФО». Участники секции под названием «Нераскрытый Дальний Восток: новые перспективы» смогут посмотреть на туризм со стороны блогеров и профессиональных путешественников. Главная цель площадки – научить слушателей «вкусно» рассказывать о макрорегионе потенциальным гостям и грамотно выстраивать информационную политику субъекта так, чтобы привлечь туристов. Также особое внимание будет уделено необходимости развития межрегиональных маршрутов на Дальнем Востоке.

– Всего архитектурой форума предусмотрено проведение 13 тематических сессий, на которых будут затронуты такие вопросы как повышение доступности природного туризма и особо охраняемых территорий, формирование новых детских и профориентационных маршрутов, импортозамещение в медицинском туризме, развитие приграничного сотрудничества и международных туристических обменов, и, конечно же, поддержка туротрасли со стороны государства, – подчеркнула министр.

Что касается «неформального» дня форума, то 24 сентября специальная программа для туристского бизнеса Дальнего Востока будет организована в формате воркшоп. На площадках аэровокзального комплекса (старый терминал) пройдут мастер-классы и презентации.

Зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте мероприятия. На сегодняшний день свое участие подтвердили 300 человек.

Напомним, что помимо деловой части, гостей форума, а также жителей края ждет интересная и насыщенная развлекательная программа. 22 сентября в 18.00 на Комсомольской площади состоится гала-концерт с участием музыкальных коллективов края и награждением мастеров Фестиваля приключенческого туризма. Хедлайнером этого события станет группа «Банд’Эрос». 23-го и 24 сентября на краевой набережной состоится яркий Фестиваль воздушных змеев, а также гастрономический фестиваль, участники которого представят блюда азиатской, европейской и дальневосточной кухни.