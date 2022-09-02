В Хабаровском крае продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография», основные мероприятия которого направлены на укрепление финансовой стабильности семей с детьми.

Родители могут получать ежемесячные выплаты на первого, третьего и последующего ребенка. Этот вид господдержки назначается при доходе не более двух прожиточных минимумов на человека, но, в отличие от других пособий, не зависит от наличия имущества.

— Семьи, в которых родился первый ребенок, могут претендовать на ежемесячную денежную выплату, сейчас она составляет 20 445 рублей. Хочу обратить внимание, что ее размер один из самых высоких на Дальнем Востоке. За семь месяцев текущего года выплату получили уже 12 011 семей на общую сумму 1,3 млрд рублей, — рассказала начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки Ольга Кучаева.

Она добавила, что ежемесячная выплата предоставляется женщинам, родившим или усыновившим первого ребенка. В отдельных случаях право на выплату имеет отец либо опекун ребенка.

Данная мера социальной поддержки назначается и выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет поэтапно: до одного года — до двух лет — до трех лет. Подать заявление о назначении выплаты можно в любое время в течение трех лет с момента появления ребенка. При этом выплата осуществляется со дня его рождения, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этой даты, в остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

— Чтобы понять, имеете ли вы право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Отсчет указанного 12-месячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении выплаты. Если полученная сумма меньше двукратного прожиточного минимума, семья имеет право на получение ежемесячной выплаты, — добавила Ольга Кучаева.

Выплата назначается не только при рождении первого ребенка. Семьи, в которых родился третий и последующие дети, но чей доход не превышает 40 456 рублей в месяц, также могут претендовать на выплату. Ее назначают сразу на три года и претендовать на нее могут семьи, постоянно проживающие в Хабаровском крае.

Кроме мер поддержки, установленных в рамках нацпроекта «Демография», в регионе при появлении новорожденного семьям выдается подарок. В комплект входит все необходимое в первые месяцы жизни малыша: распашонки, комбинезон, пеленки, средства индивидуальной гигиены, бутылочка для кормления, соска. Подарок новорожденному получают все матери, имеющие регистрацию на территории регионе, в роддоме или центре социальной поддержки населения.