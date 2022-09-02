Регоператор — Фонд капремонта многоквартирных домов — выстроил понятную, прозрачную и эффективную систему капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае. Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства края, Фонда капремонта и члены общественного совета при министерстве ЖКХ проинспектировали ремонт фасадов, чтобы лично убедиться в качестве работ.

В ходе выездного мероприятия выяснилось, что проблем с материалами у подрядчиков нет – все поставляется российским производителями. Жители сами видят результаты краевой программы капремонта, так как именно от собственников МКД зависит дальнейшая судьба их дома. На общем собрании граждане могут определить, как будет формироваться фонд: на специальном счете или на счете регоператора, и на какие нужды пойдут средства.

— Каждый хочет жить в комфорте и уюте. Сейчас люди видят взаимосвязь своевременной оплаты содержания имущества и производимых в последствии работ. Все больше жителей понимают механизм использования вложенных средств, поэтому и задолженность по оплате капремонта в крае минимальная, — отметила начальник управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры при минЖКХ Татьяна Власкина.

Жители дома по ул. Черняховского, 3, остались довольны результатом – ремонт фасадов делается не только для эстетики: это замена теплоизоляции здания, ремонт межпанельных швов или участков кирпичной кладки, отмостков, различных элементов входа, окон, дверей, стен и т.д. Утепленные фасады сокращают теплопотери — в квартирах граждан становится теплее и, следовательно, уютнее. Кроме того, могут уменьшатся счета за отопление, если в доме установлен индивидуальный тепловой пункт.

Когда граждане решают копить средства на счету Фонда капремонта, то при заказе работ они полностью освобождены от сложного процесса взаимодействия с подрядчиками: выбор организации, контроль за исполнением, окончательная приемка. Все это берет на себя краевой Фонд капремонта, а люди получают гарантию на 5 лет.

— В 2022 году расчетный срок возврата заимствованных средств у Фонда капремонта увеличен до 30 лет. Благодаря этому у жильцов появилась возможность провести ремонт в доме без повышения минимального взноса или с незначительным ростом. На примере дома по ул. Черняховского, 1, нам дали разъяснения, что на ремонт фасада жильцы использовали только свои средства, а на следующий год у них уже разработана проектно-сметная документация на ремонт крыши. На эти работы денег не хватало, но, благодаря расширенным возможностям заимствования средств, крышу отремонтируют уже в 2023 году, — добавила Татьяна Власкина.