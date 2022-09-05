В Хабаровском крае продолжается модернизация учреждений среднего профессионального образования. В этом году благодаря реализации национального проекта «Образование» обновлено 12 мастерских в пяти учреждениях среднего профессионального образования Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Чегдомына.

– Каждая из новых мастерских представляет собой многофункциональную площадку для реализации основных задач колледжа. В первую очередь, это качественное, современное, профессиональное образование наших студентов, проведение независимой оценки квалификаций, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся и выпускников колледжа в формате демонстрационного экзамена, – сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Так, в Комсомольском колледже технологий и сервиса состоялось торжественное открытие трех мастерских по приоритетной группе направления «Искусство, дизайн и сфера услуг». В учреждении создано 21 новое рабочее место, закуплено около 4 тысяч единиц оборудования, инвентаря и посуды. С их помощью студенты будут осваивать такие компетенции, как «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис» и «Поварское дело».

В Комсомольском судомеханическом техникуме учебный год начался с открытия мастерских по направлениям «Промышленные и инженерные технологии»: «Метрология КИП» и «Обработка листового металла».

Отметим, что в мастерских учреждений СПО, помимо образовательного процесса, проходят мероприятия по профориентации школьников, повышение квалификации специалистов предприятий, переподготовка и обучение населения по востребованным на рынке труда региона специальностям и профессиям в рамках федеральном проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».