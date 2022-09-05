Границы 23 новых участков для осуществления на них территориального общественного самоуправления утвердила в ходе внеочередного заседания Хабаровская городская дума.

Теперь жителям предстоит зарегистрировать новые ТОСы в комитетах по управлению районами города.

Когда это произойдет, в краевой столице их будет насчитываться 216. Эти вновь созданные территории общественного самоуправления смогут поучаствовать в краевом и городском конкурсах на получение грантов для реализации своих идей в 2023 году. Прием заявок продлится до 30 сентября 2022 года. Губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым принято решение увеличить финансирование программы с 200 до 250 млн рублей.

«Замечательно, что решения об улучшении своего двора, придомовой территории принимают неравнодушные хабаровчане. Они точно знают, что им надо сделать в первую очередь и в каком направлении идти дальше. И для реализации их идей сегодня есть много возможностей, в том числе программа по развитию территориального общественного самоуправления», — отметил ранее во время одного из объездов мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, территориальное общественное самоуправление в Хабаровске активно начало развиваться с конца 2019 года. В Хабаровском крае начитывается уже более 1000 ТОС. За 2,5 года краевой центр по количеству ТОС с последнего места вышел на третье.

Начиная с 2020 ТОС города жители Хабаровска принимают участие в краевом и городском конкурсах грантов. На реализацию 93 проектов ТОС жителей Хабаровска из краевого и городского бюджета, а также из собственных средств граждан привлечено около 80 млн рублей.

Приоритетные проекты ТОС победителей были направлены на строительство детских площадок, благоустройство придомовых территорий, установку спортивных объектов, видеонаблюдения и другие работы с личным участием жителей.