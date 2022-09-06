Представители минЖКХ и регоператора в ходе выездного мероприятия оценили перспективы переработки отходов в Хабаровском крае, а также дали просветительский урок школьникам по раздельному сбору мусора. В рамках реализации нацпроекта «Экология» в регионе планируется развитие мощностей вторичной переработки, популяризация сортировки отходов и воспитание в людях принципов разумного потребления.

Участники выездного мероприятия первым делом посетили станцию раздельного сбора отходов «Поляна» — один из самых масштабных экопроектов в крае. По словам председателя Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Владимира Сидорова, раздельный сбор и сортировка отходов – это то, чего массово ждут и хотят жители.

— Ежедневно к нам на станцию приходят люди с сортированными отходами, чтобы сдать пластик, батарейки, вышедшую из строя электронику, и так далее. В будние дни в часы работы станции обычно бывает около 300 людей. В выходные и праздничные дни вторсырье приносят 1000-1200 хабаровчан, — отметил Владимир Сидоров.

Также в регионе реализуется реформа по обращению с коммунальными отходами, в рамках которой к 2024 году до 36% должно сократится количество мусора, направляемого на захоронение на лицензированные полигоны. Первый шаг в этом направлении уже сделан – с 1 июля приступил к работе региональный оператор по обращению с ТКО. В данный момент компанией «Хабавтотранс ДВ» налажен контроль за безопасным обращением с ТКО — 100% коммунальных отходов попадает на лицензированный полигон. Работа регоператора позволила выявить так называемый «серый» мусор — до 1 июля на полигон поступало менее 200 тонн отходов ежедневно, в данный момент – более 500 тонн.

— Сейчас мы находимся на первом этапе реформы по обращению с ТКО, совместно с регоператором мы наладили вывоз отходов на сертифицированный полигон. Но наша конечная цель заключается не в количестве вывезенных на полигон ТКО, а в том, сколько мы можем переработать, применяя практику раздельного сбора. Благодаря субсидии из федерального бюджета Хабаровский край получит более 15,6 млн рублей на приобретение 350 контейнеров для раздельного сбора ТКО в этом году. И на следующий 2023 год наш регион прошел отбор, став одним из 34 субъектов, которые получат данный вид субсидии. Пункты и контейнерные площадки для раздельного сбора отходов становятся нормой современного общества, — отметила и.о. министра ЖКХ Хабаровского края Анжелика Миронова

Параллельно ведется комплексная работа по экопросвещению, представители минЖКХ и регоператора посетили гимназию №26, где рассказали старшеклассникам, о том, что вторичное использование ТКО — весьма эффективный способ решения экологических проблем, но для этого необходимо изменить привычное поведение людей и напоминать им сортировать весь мусор. Уроки экологии не только дают полезные знания, но и учат практическим навыкам, направленным на снижение отрицательного влияния человека на экологию и заботу о природных ресурсах.

— Мы готовим программы для разных возрастных категорий. Разумное потребление – это одна из основ экопросвещения, которая должна донести до людей то, что необходимо как можно меньше производить отходов. А тот мусор, который остается, нужно сортировать и сдавать в переработку. Многие вещи можно и нужно использовать повторно. Такие уроки находят отклик у юных хабаровчан, поскольку забота об окружающей среде – модный и полезный тренд, — добавила руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с ТКО Алёна Субботина.

Развитие отрасли безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами находится на контроле правительства края, к этой работе активно привлекаются инвесторы. Кроме того, в регионе функционируют предприятия, которые перерабатывают пластик и картон. Нацпроект «Экология» реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина для повышения уровня жизни граждан и улучшения экологической ситуации в регионах.