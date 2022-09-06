Делегация во главе с Михаилом Дегтярёвым принимает участие в работе Восточного экономического форума. В ходе ВЭФ-2022 губернатор проведёт ряд важных переговоров, результатами которых станет достижение принципиальных договорённостей и заключение партнёрских соглашений, нацеленных на развитие Хабаровского края.

В числе первых мероприятий – питч-сессия с гендиректором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, заместителем председателя ВЭБ.РФ Артемом Довлатовым и руководителем «Волгабас» Алексеем Бакулиным. В фокусе внимания – участие ВЭБ.РФ в проекте строительства сборочного производства городских и междугородних автобусов, а также электробусов и водоробусов для локального рынка Дальнего Востока.

Губернатор поблагодарил корпорацию за содействие в развитии региона. В настоящее время ВЭБ.РФ уже финансирует крупные инвестпроекты на территории края, строительство грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов, ряда социально значимых объектов сферы образования и здравоохранения.

— Знаю, что госкорпорация рассматривает вопрос участия в финансировании проекта по созданию дальневосточного автобусного кластера, который планирует реализовывать компания «Бакулин Моторс Групп». Край поддерживает эту инициативу. Мы готовы выделить землю и всю инженерную инфраструктуру. Совместно с Минвостокразвития России, КРДВ проекту будет предоставлен преференциальный режим ТОР, — заявил Михаил Дегтярёв.

Создание полного цикла производства автобусной техники в регионе позволит изготавливать до 1000 единиц в год. Такой кластер станет первым подобным проектом в субъекте. Подразумевается не только запуск производственной площадки и выпуск основных комплектующих, в том числе электромостов, силовой установки, элементов шасси, но и водородных энергетических компонентов, а также открытие научно-инжинирингового центра. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей, участие ВЭБ.РФ – 5,2 млрд рублей.

— Инвестиции в новое качество жизни людей в городах – одно из приоритетных направлений для государственной корпорации развития. Планы по обновлению общественного транспорта генерируют спрос на современную автобусную технику в регионе. При поддержке ВЭБ.РФ уже реализованы проекты по модернизации общественного транспорта в 15 городах, в том числе на Дальнем Востоке. Проект «Дальневосточный автобус» позволит снизить стоимость автобусов в целом и обеспечит стабильность и надежность в перевозках общественным автобусным транспортом, — в свою очередь отметил Артем Довлатов.

Этого же мнения придерживается и директор группы компаний «Волгабас» Алексей Бакулин. Он подчеркнул, что дальневосточный автобусный кластер – это комплексный и многовекторный проект.

— Первое ключевое направление – локализация производства автобусов, создание высокотехнологичного производственного предприятия и обеспечение России современным общественным транспортом. Параллельно мы ставим перед собой задачу индустриализациии технологических процессов, критически необходимых для транспортного машиностроения. Таким образом, проект будет работать не только для Дальнего Востока, но и для всей нашей страны, — пояснил Алексей Бакулин.

Питч-сессию продолжила трёхсторонняя встреча, в ходе которой глава региона и представители ВЭБ.РФ и «Волгабас» наметили дополнительные точки роста перспективной идеи «Дальневосточный автобус». Одна из них – создание туристической модели автобуса и ее полная локализация для рынка России. Предполагаемый объём выпуска позволит закрыть потребность федерального рынка в автобусах туркласса.