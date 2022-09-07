Мониторинг за паводковой ситуацией в Хабаровском крае усилен в связи с приходом тайфуна Хиннамнор, который принес интенсивные осадки и шквальный ветер в регион. 7 сентября в Хабаровске и большинстве центральных районах края резко ухудшилась погода, но уже завтра эпицентр тайфуна сместится на север.

Обстановка ежедневно уточняется с главами районов и населенных пунктов. По прогнозам, в краевом центре сегодня ветер может усилится до 15-20 м/с, местами до порывов в 25-30 м/с. Спасатели предупреждают граждан, что возможны повреждения слабо закрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, кровель на зданиях, падение веток и деревьев. В некоторых населенных пунктах уже произошли такие случаи, в том числе и Хабаровске. Пострадавших нет, но гражданам рекомендуется быть предельно внимательными в период прохождения циклона: рекомендуется воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными на дорогах, при сильных порывах ветра нужно обходить стороной недостроенные здания, сооружения с плохо закрепленными конструкциями, рекламные щиты, старые деревья. Особое внимание родители должны уделить безопасности детей.

Опасные метеоусловия привели к нарушениям в подаче электроэнергии в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, также частичные отключения зафиксированы в около 40 населенных пунктах Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского, Нанайского, Комсомольского и других районов. Бригады электросетей уже приступили к ликвидации аварий.

— Прохождение тайфуна Хиннамнор находится на постоянном контроле краевого правительства, местных властей и спасателей. Усилен мониторинг за паводковой ситуацией – обстановка на реках контролируема, не исключается частичное подтопление дорог, дачных участков и других объектов, расположенных в низинах в пойме реки, в том числе на островах у Хабаровска, — отметили в краевом комитете по гражданской защите.

В регионе временно приостановлено движение паромов на переправе Ванино-Холмск. Транспортное сообщение пока осуществляется в штатном режиме. В селе Осиновая речка интенсивные дожди вызвали кратковременный, резкий подъем воды в ручье Осиновый, из-за чего на двух улицах на несколько часов оказались подтопленными два жилых дома и пять приусадебных участков. К людям незамедлительно пришли на помощь работники противопожарной и аварийно-спасательной служб края. Жителей одного из домов, где находились четверо детей, оперативно эвакуировали в соседний дом, от размещения в ПВР люди отказались. Утром вода сошла со всех подтопленных территорий, так что уже сегодня семья сможет вернуться домой.

Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы реагировать на любые нештатные ситуации, вызванные тайфуном. Оперативные службы во всех районах края продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Напомним, что в любых опасных ситуациях необходимо срочно звонить по номеру «112»