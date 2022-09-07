В рамках ВЭФ-2022 на площадке павильона Хабаровского края состоялась рабочая встреча главы Хабаровского края Михаила Дегтярева посла Индии в России Павана Капура, на которой стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

За последнее время, несмотря на географическую удалённость и санкционное давление, взаимная торговля региона и Индии выросла более чем в 10 раз. Губернатор подчеркнул, что страна является одним из крупнейших партнёров субъекта, и заявил о готовности расширять имеющееся торгово-экономическое взаимодействие. Так, на протяжении нескольких десятилетий Дальневосточный завод энергетического машиностроения экспортирует в республику нагнетатели коксового газа для ряда индийских сталелитейных заводов.

— Совместно с инвесткомпанией «Фармсити» готовится к запуску проект по производству антисептиков на площадке ТОР «Хабаровск». Предлагаю рассмотреть возможность расширения видов фармацевтического производства, в том числе с использованием в уникальных дальневосточных эндемиков-дикоросов: женьшеня, элеутерококка, аралии, лимонника, — заявил Михаил Дегтярёв.

Также в ходе губернатор отметил важность сотрудничества и в гуманитарных направлениях. Глава региона предложил создать в Хабаровске Индийского центра, который будет содействовать укреплению контактов и участвовать в культурных, спортивных, образовательных обменах.

Особое внимание сторонами было уделено развитию сферы туризма. Пользуясь случаем, Михаил Дегтярёв пригласил индийских партнёров посетить Хабаровский край.