В рамках ВЭФ-2022 на площадке павильона Хабаровского края состоялась рабочая встреча главы Хабаровского края Михаила Дегтярева посла Индии в России Павана Капура, на которой стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
За последнее время, несмотря на географическую удалённость и санкционное давление, взаимная торговля региона и Индии выросла более чем в 10 раз. Губернатор подчеркнул, что страна является одним из крупнейших партнёров субъекта, и заявил о готовности расширять имеющееся торгово-экономическое взаимодействие. Так, на протяжении нескольких десятилетий Дальневосточный завод энергетического машиностроения экспортирует в республику нагнетатели коксового газа для ряда индийских сталелитейных заводов.
— Совместно с инвесткомпанией «Фармсити» готовится к запуску проект по производству антисептиков на площадке ТОР «Хабаровск». Предлагаю рассмотреть возможность расширения видов фармацевтического производства, в том числе с использованием в уникальных дальневосточных эндемиков-дикоросов: женьшеня, элеутерококка, аралии, лимонника, — заявил Михаил Дегтярёв.
Также в ходе губернатор отметил важность сотрудничества и в гуманитарных направлениях. Глава региона предложил создать в Хабаровске Индийского центра, который будет содействовать укреплению контактов и участвовать в культурных, спортивных, образовательных обменах.
Особое внимание сторонами было уделено развитию сферы туризма. Пользуясь случаем, Михаил Дегтярёв пригласил индийских партнёров посетить Хабаровский край.
Эта запись была опубликована 07.09.2022в 14:45. В рубриках: Общество.
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