Во Владивостоке Владимир Путин провел расширенное заседание Президиума Государственного Совета, на котором обсуждались вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Президент отметил достижения Дальнего Востока в сфере туризма и обозначил ключевые задачи на перспективу.

– Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции; чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону; чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и Русского Севера, – отметил Владимир Путин.

Говоря о Дальнем Востоке, Президент подчеркнул, что опыт дальневосточников, как и других субъектов РФ, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли.

– Главные цели здесь – создание качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг, формирование широкого спроса на них, снятие административных барьеров для работы отрасли, а также развитие туристической инфраструктуры и логистики, создание условий для привлечения инвестиций, подготовка кадров для индустрии внутреннего и въездного туризма. На решение этих задач направлен нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», – сказал глава государства.

При этом он отметил, что нужно не только уделять внимание традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать регионам, которые еще только поднимают индустрию туризма.

Так, Президент поручил создать на побережье Черного, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также дальневосточного Приморья «крупные федеральные курорты». По предварительным оценкам, там смогут отдыхать до 9 млн человек в год. Также он дал поручение Правительству рассмотреть вопрос создания межгосударственных организаций в туристической сфере.

В числе прочих вопросов, обсуждавшийся с главой государства, введение электронных виз и возможное изменение программы туристического кешбэка.

– Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед органами власти, отвечающими за развитие туризма, – не просто поменять отношение к отдыху внутри страны, а обеспечить для всех жителей возможность доступно, интересно и безопасно отдыхать в России, открывая для себя новые места для путешествий. И все вопросы, которые обсуждались на заседании Госсовета, направлены на решение этой задачи. Исполнению поручений будет способствовать, и реализация мероприятий, предусмотренных в рамках флагманской инициативы «Край Притяжения. Туризм в удовольствие». Будем развивать туристическую инфраструктуру, разрабатывать новые и улучшать действующие меры поддержки бизнеса, создавать новые, в том числе межрегиональные туры и маршруты, – прокомментировал решения, принятые на заседании Госсовета, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня на площадке VII Восточного экономического форума глава региона Михаил Дегтярев и генеральный директор Корпорации «Туризм.рф» Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель – перезагрузка индустрии путешествий и гостеприимства. Для этого в регионе уже реализуется одна из флагманских инициатив губернатора – «Край притяжения. Туризм в удовольствие». При успешной реализации всех проектов поток туристов к 2030 году будет увеличен почти в три раза, достигнув 2 млн человек в год.