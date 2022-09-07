В минувший понедельник во время аппаратного совещания Сергей Кравчук распорядился тщательно подготовиться к тайфуну. «Прошу руководителей максимально подготовить свои подразделения и подведомственные организации к натиску стихии. Особое внимание уделить электрическим сетям, дворовым территориям. Следить за состоянием ливневок. Предупредить автолюбителей, чтобы они не ставили машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями», — сказал глава города.

В Индустриальном районе ночью в частных домах началось подтопление подвалов на улицах Алюторской, Барабинской, Бытовой и других. Накануне были созданы дежурные группы, которые объезжали наиболее опасные участки. Для откачки воды пострадавшим выдано 4 насоса и 2 тепловые пушки.

Рабочие бригады прочистили ливневки на Халтурина и Радищева.

На улицах района повалено 16 деревьев.

В Железнодорожном районе во время тайфуна пострадали в основном поселок Горького, Второй Хабаровск – улицы Иркутская, Океанская, Приморская, Бикинская, Балтийская, Аэродромная. Управлением по делам ГО и ЧС предоставлены 4 помпы для откачки воды, 4 тепловые пушки для просушки помещений. Оборудование выдается при объезде наиболее пострадавших точек специалистами районного комитета.

Повалены деревья на улице Ухтомского, Восточном шоссе. Информация передана в управление дорог и внешнего благоустройства.

Поврежденными деревьями во дворах занимаются управляющие компании.

В Краснофлотском крупные отключения электроэнергии произошли в некоторых домах на улицах Уборевича, Майской, Кирова, Островского, Трехгорной, Бондаря, Даниловского, Константиновской, в квартале Мира. Зафиксировано 9 упавших деревьев.

Подтоплены частные территории на улице Октябрьской, 1 и Дальневосточной, 16.

В Центральном районе подтоплений нет, на улицах и бульварах повалено 15 деревьев, сбои с электричеством были в районе улиц Подгаева, Карла Маркса, Ким Ю Чена, Льва Толстого, Лермонтова. В помощь специалистам МУП «Горзеленстрой» выделено две бригады для распиливания и вывоза пострадавших деревьев.

«По поручению мэра Хабаровска Сергея Анатольевича Кравчука сформирован оперативный штаб по устранению последствий тайфуна. Организованы работы по уборке территорий города силами управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, муниципальных предприятий. Повалено более 60 деревьев. В настоящее время специалисты работают на улицах города – убирают упавшие насаждения, ветки, мусор, налаживают электроснабжение», – прокомментировал заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.